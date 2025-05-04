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Юрист предупредила россиян о штрафах за мойку машины на даче

Юрист Пономарева: за мойку авто на даче могут оштрафовать на 5 тысяч рублей
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Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Юрист Елена Пономарева в комментарии «Прайму» предупредила россиян, что мыть автомобиль можно только в специальных местах.

Она пояснила, что стекающая во время чистки машины воды загрязняет окружающую среду.

«Если мыть автомобиль на даче, могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ)», — сказала юрист.

Она добавила, что тогда можно получить предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по ст. 8.6 КоАП может составить 3-5 тыс. руб.

«Если не проводить полноценную мойку, а просто сделать легкую чистку, то есть протереть тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки, штрафа не будет», — обратила внимание Пономарева.

В марте доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков также отмечал, что, если мыть машину на даче, наказание за нецелевое использование земли составит до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, а минимальный размер штрафа за такое правонарушение — 10 тыс. руб.

Ранее россиянам назвали 8 правил мытья автомобиля в жару.

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