Дачникам рассказали о необычных причинах для штрафов за проблемы на участке

Юрист Адамс: дачники получат штрафы за неоформленные бани и сараи на участке

Дачники могут получить штраф за неоформленные бани и сараи на участке. Об этом в комментарии для News.ru рассказал юрист Давид Адамс.

Юрист напомнил, что новые правила пользования дачными участками обязывают владельцев регистрировать все завершенные постройки в Росреестре.

«Неисполнение этого требования приравнивается к эксплуатации объекта без разрешения, что влечет ответственность по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ», — рассказал Адамс.

Физические лица рискуют получить штраф на сумму от 2000 до 5000 рублей, в то время как должностные лица могут получить штраф в размере 50 тыс. рублей, а юридические — вплоть до одного миллиона рублей.

Также юрист Илья Русяев напомнил о том, что дачники могут столкнуться со штрафами при установке теплицы на участке.

Эксперт пояснил, что с 2025 года в России действуют новые правила, касающиеся капитальных построек.

Ранее юрист предупредила россиян о штрафах за мойку машины на даче.