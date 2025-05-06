Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам рассказали о необычных причинах для штрафов за проблемы на участке

Юрист Адамс: дачники получат штрафы за неоформленные бани и сараи на участке
close
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Дачники могут получить штраф за неоформленные бани и сараи на участке. Об этом в комментарии для News.ru рассказал юрист Давид Адамс.

Юрист напомнил, что новые правила пользования дачными участками обязывают владельцев регистрировать все завершенные постройки в Росреестре.

«Неисполнение этого требования приравнивается к эксплуатации объекта без разрешения, что влечет ответственность по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ», — рассказал Адамс.

Физические лица рискуют получить штраф на сумму от 2000 до 5000 рублей, в то время как должностные лица могут получить штраф в размере 50 тыс. рублей, а юридические — вплоть до одного миллиона рублей.

Также юрист Илья Русяев напомнил о том, что дачники могут столкнуться со штрафами при установке теплицы на участке.

Эксперт пояснил, что с 2025 года в России действуют новые правила, касающиеся капитальных построек.

Ранее юрист предупредила россиян о штрафах за мойку машины на даче.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами