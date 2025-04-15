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Диетолог рассказала, какие БАДы обладают эффективностью

Диетолог Сюракшина: БАДы могут улучшить углеводный обмен
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Биологически активные добавки (БАДы) могут быть эффективны, однако их нужно принимать только по назначению врача. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог Елена Сюракшина.

«Я БАДы даже использую в своей практике, потому что есть такой препарат, например, инозитол. Он содержится в растительной пище и очень хорошо восстанавливает поджелудочную железу. Также нормализует уровень глюкозы в организме», — отметила врач.

По ее словам, с его помощью можно улучшить углеводный обмен. Бромелайн, который входит в состав ананаса, может снять отечность и оказывает помощь поджелудочной железе, L-карнитин — помогает с углеводным обменом и нормализует уровень холестерина.

При этом Сюракшина подчеркнула, что перед приемом добавок важно проконсультироваться с врачом.

Биолог, нутрициолог, эксперт в области пептидной биорегуляции, замдиректора «Союза Здоровье Здоровых», основатель школы системной медицины V academy, соавтор курса ТНЕ ПЕПТИДЫ Артем Яшин до этого рассказал «Газете.Ru», что действие БАДов не должно быть сравнимо с действием лекарственных препаратов, так как они не предназначены для лечения заболеваний. Кроме того, БАДы обычно не проходят строгие клинические испытания, как лекарственные препараты.

Ранее россиян предупредили об опасности БАДов для похудения.

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