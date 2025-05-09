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Винодел Катаржин рассказал о правилах подбора подходящего вина к блюду

Винодел Катаржин объяснил, что строгих правил сочетания вин и блюд больше нет
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Shutterstock

Строгих правил сочетания вин и блюд, которые существовали ранее, больше нет — однако некоторые закуски и вторые блюда действительно лучше всего сочетаются с определенными винами. Об этом РИА Новости рассказал главный винодел винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин.

«При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса <...> Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!» — рассказал Катаржин.

Он пояснил, что на данный момент ранее гораздо более строгие правила сочетаний уже не так актуальны. К тому же, как подчеркнул Катаржин, винные традиции в современном мире смешиваются и изменяются: например, французы при выборе вина ориентируются больше на соус, чем на само блюдо.

Также Катаржин заявил, что бутылка качественного вина не может стоить меньше 500 рублей.

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