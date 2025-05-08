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Винодел рассказал, какая минимальная цена должна быть у бутылки вина

Винодел Катаржин: бутылка качественного вина не может стоить меньше 500 рублей
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Shutterstock

Бутылка хорошего российского вина не может стоить меньше 500 рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин.

Он добавил, что это вовсе не значит, что более дешевые вина невозможно пить.

«Благодаря принятым законам сейчас интересы потребителей надежно защищены. Если на бутылке написано «российское вино», то оно стопроцентно произведено из отечественного винограда», — заявил он.

Винодел подчеркнул, что вина стоимостью менее 500 рублей будут просто ниже по качеству.

До этого водный сомелье Юрий Володин рассказал, что вкус воды имеет большое значение в сочетании с вином. По его словам, вода с высоким содержанием минералов приятна на вкус, но если ее пить отдельно от еды и алкоголя.

Он добавил, что минералку не стоит сочетать с шампанским и винами длительной выдержки. К ним подойдет вода с минимальной минерализацией — до 1 грамма на литр жидкости.

Ранее врач назвал тип алкоголя, наименее вредный для фигуры.

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