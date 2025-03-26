Назван тип алкоголя, наименее вредный для фигуры

Наименее вредным спиртным напитком для фигуры можно назвать сухое вино, однако если вы хотите похудеть, то лучше вовсе отказаться от выпивки, рассказал «Газете.Ru» нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Прежде всего, алкоголь — это «пустые» калории. В отличие от белков, жиров и углеводов, этанол не содержит питательных веществ, необходимых организму, но при этом обладает высокой энергетической ценностью — 7 ккал на 1 грамм. Например, в одном бокале сухого вина содержится около 120–150 ккал, а коктейли на основе ликеров и сиропов могут достигать 300–500 ккал на порцию. Даже если говорить о «наименее вредных» вариантах, таких как сухое вино или чистый крепкий алкоголь без сахара, их употребление не дает никакой пользы организму и в конечном итоге замедляет достижение желаемого результата», – отметил специалист.

Пиво при этом, несмотря на низкую калорийность, небезопасно для фигуры. В 100 мл классического светлого пива содержится всего 40–50 ккал, что значительно меньше, чем в вине или крепком алкоголе.

«Однако этот факт создает обманчивое ощущение безвредности. Вряд ли кто-то пьет пиво по 100 г. Обычная бутылка (0,5 л) содержит 200–250 ккал, а два бокала — это уже калорийность полноценного приема пищи. Причем без какой-либо питательной ценности, ведь пиво практически не содержит белков, полезных жиров или клетчатки», — рассказал доктор.

Кроме того, алкоголь тормозит расщепление жиров, а углеводы, содержащиеся в пиве и других алкогольных напитках, быстро повышают уровень глюкозы в крови. Это провоцирует резкий выброс инсулина, что способствует отложению жира, особенно в области живота. Кроме того, алкоголь усиливает аппетит.

«Алкоголь также оказывает прямое воздействие на механизмы регуляции аппетита. Исследования показывают, что даже небольшие дозы алкоголя снижают уровень лептина – гормона, отвечающего за чувство насыщения, и одновременно повышают уровень грелина — гормона, стимулирующего голод. В результате человек, употребляющий алкоголь, зачастую переедает», — рассказал врач.

Таким образом, если рассматривать алкоголь с точки зрения диетологии, очевидно, что его употребление не только не способствует снижению веса, но и может спровоцировать противоположный эффект. Если основная цель — контроль веса и забота о здоровье, то логичнее полностью отказаться от спиртного.

Ранее врач назвал продукты, которые нельзя есть перед полетом.