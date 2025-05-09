В Москве в пятницу введут временные ограничения движения транспорта

Временные ограничения движения транспорта будут действовать в Москве в пятницу в связи с проведением мероприятий в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения затронут Центральный и Юго-Восточный административные округа. Изменения также произойдут и в работе пешеходных переходов.

С 05.00 до 08.00 мск пятницы будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Кроме того, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. Парковка на участках ограничений запрещена до 13.00 пятницы.

Кроме того, с 05:00 до 13:00 будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

С 05:30 пятницы до окончания мероприятий будут закрыты Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Большая Никитская, Болотная и Садовническая улицы. Нельзя будет проехать по улицам Охотный Ряд, Балчуг, Солянке и Петровке. Перекрыты также будут Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Пречистенская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская набережные. Временно будут недоступны Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Лубочный переулок, Большой и Малый Москворецкие и Чугунный мосты. Кроме того, нельзя будет проехать по 1-му и 2-му Раушским переулкам.

Кроме того, с 10:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улицам Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Спасской, Марксистской, в Оружейном переулке, на участке Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы. Участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады будет также недоступен для проезда. На участках перекрытий до 13:00 пятницы запрещена парковка.

9 мая в Центральном и Юго-Восточном округах Москвы также будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения затронут Волгоградский проспект, Садовое кольцо, Тверскую улицу. Движение по этим участкам будет перекрыто с 05:00 до окончания праздничных мероприятий. Кроме того, с 10:00 подземные переходы закроют на Садовом кольце (от станции метро «Маяковская» до ул. Новый Арбат), на Новом Арбате.

Ранее «Мослифт» опроверг сообщения о запрете пользоваться лифтами 9 мая.