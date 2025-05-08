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«Мослифт» опроверг сообщения о запрете пользоваться лифтами 9 мая

«Мослифт»: слухи о запрете пользования лифтами не соответствуют действительности
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koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

Слухи о запрете пользования лифтами 9 мая не соответствуют действительности. Об этом сообщает информационное агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мослифта».

«Мослифт» опроверг информацию <...> о том, что жителей столицы попросили не пользоваться лифтами 9 мая с 9:00 до 13:00», — указано в сообщении.

Сообщения о временном прекращении обслуживания лифтов в Москве появились впервые в социальных сетях, затем их растиражировали несколько изданий.

До этого пресс-служба РЖД сообщила, что российские железнодорожники готовы предоставить дополнительные места в поездах из-за ограничений авиасообщения. Росавиация ожидает стабилизации ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний на фоне улучшения ситуации с расписанием рейсов в аэропортах московского региона.

Ранее российских туристов заселили в пятизвездочный отель в Турции из-за задержки рейсов.

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