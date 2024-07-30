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Смерч снес самолеты и повредил здания в аэропорту Татарстана

Смерч повредил постройки на территории аэропорта Бегишево и перевернул самолеты

В аэропорту Бегишево, расположенного в Тукаевском районе Татарстана, прошел смерч, который перевернул несколько самолетов и повредил постройки на территории авиагавани. Об этом сообщает телеканал «НТР 24» со ссылкой на очевидца.

По его словам, в результате непогоды сильный ветер перевернул несколько учебных самолетов. Также была сорвана металлическая обшивка склада и ангара, повалены деревья и повреждена секция бетонного забора.

По информации Telegram-канала «Казань на максималках», из-за прошедшего смерча пострадали четыре самолета Diamond-42, принадлежащие Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации, и вертолет.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что количество смерчей в России с каждым годом будет только увеличиваться. Эксперт напомнил, что, по данным Росгидромета, за последние 25 лет на территории страны количество таких природных катаклизмов выросло вдвое.

Ранее в Сочи мощный смерч попал на видео.

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