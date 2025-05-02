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Подростку вонзили нож в грудь в российском регионе

В Ингушетии подростку вонзили нож в грудь на улице
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Следственное управление СК РФ по Республике Ингушетия

В Ингушетии 15-летнему подростку вонзили в нож в грудь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 1 мая в городе Малгобек. В темное время суток в городскую больницу поступил пятнадцатилетний местный житель с ножевым ранением в область грудной клетки. Вред, причиненный здоровью подростка, оценили как тяжкий. Медицинские работники зафиксировали характер повреждений и оказали необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления и лица, причастного к его совершению.

Ранее детский психолог и «нейрокоуч» напала с ножом на своего сына-подростка во Владикавказе.

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