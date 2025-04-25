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Детский психолог и «нейрокоуч» напала с ножом на своего сына-подростка во Владикавказе

«Поток»: во Владикавказе детский психолог напала с ножом на своего сына
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Shutterstock

Во Владикавказе детский психолог и «нейрокоуч» напала на своего сына-подростка с ножом. Об этом сообщает «Поток».

Предварительно, 36-летняя местная жительница попыталась нанести сыну-семикласснику ножевые ранения. Конфликт начался в квартире, где женщина неожиданно схватила кухонный нож и попыталась ударить подростка. Школьнику удалось вырваться и выбежать на лестничную клетку, но мать продолжила преследование и при этом говорила, что любит его. На крики ребенка отреагировал сосед, который вмешался в ситуацию, выбил нож и оттащил женщину от мальчика.

Правоохранительные органы задержали нападавшую. Женщину доставили в психиатрический диспансер. По ее словам, ей страшно находиться в этом мире, и она не хотела, чтобы ее ребенок продолжал жить.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на физическое устранение. Фигурантка работает в образовательном центре детским психологом и позиционирует себя как «нейрокоуч».

Ранее в Ленобласти мать ударила больного сына ножом в грудь.

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