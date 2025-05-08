Росавиация одобрила заявку SouthWind на выполнение допрейсов между Турцией и РФ

Росавиация: SouthWind выполнит дополнительные рейсы между РФ и Турцией

Росавиация одобрила заявку компании SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между РФ и Турцией на майских праздниках. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель агентства Артем Кореняко.

«Росавиация одобрила заявку перевозчика SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники», — поделился Кореняко.

До этого он сообщил, что Минтранс России, Росавиация и турецкая авиакомпания Turkish Airlines договорились о полном возобновлении полетной программы между Турцией и РФ с пятницы, 9 мая.

Он отметил, что рейсы, отмененные в четверг, 8 мая, выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind.

Также подчеркивается, что турецкий авиаперевозчик прорабатывает возможность включения в свое расписание дополнительных рейсов 9 мая.

8 мая стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в Россию с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум.

Ранее пассажирка Turkish Airlines рассказала, что рейсы в Москву перенесли на неопределенный срок.