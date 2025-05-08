Медведев назвал долю патриотически настроенных граждан в российском обществе

В России абсолютное большинство патриотически настроенных граждан. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с писателями, создающими произведения о специальной военной операции на Украине.

В ходе мероприятия один из участников выразил благодарность Медведеву за ведение Telegram-канала, в котором зампред Совбеза РФ комментирует разные внешнеполитические события, а также события вокруг спецоперации.

«Я только в этом и видел цель такого канала. Чтобы <...> любой патриотически настроенный человек в нашей стране, а таких абсолютное большинство в России, понимало простую вещь: что и руководство государства также оценивает события, которые происходят с нашей страной», — ответил Медведев.

Также Медведев высказался о значимости творчества литераторов-фронтовиков. Зампред Совбеза РФ отметил, что сохранение этого наследие помогает помнить об ушедших воинах, отдавших жизнь для Победы в Великой Отечественной войне.

В апреле социальная сеть Одноклассники провела исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». По результатам опроса, около трети россиян несколько раз в год посещают исторически значимые объекты. Один раз в год это делают 38% опрошенных, а раз в несколько лет — 24%. Лишь 8% россиян посещают такие места крайне редко. Отвечая на вопрос, какие чувства испытывают респонденты при посещении памятных мест, большинство признались, что ощущают гордость за историю и уважение к предкам.

Ранее Путин заявил, что России нужен «интернационал победителей».