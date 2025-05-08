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Медведев высказался о значимости творчества литераторов-фронтовиков

Медведев: наследие писателей-фронтовиков помогает помнить об ушедших воинах
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о значимости творчества литераторов-фронтовиков. Его цитирует ТАСС.

По его словам, сохранение этого наследие помогает помнить об ушедших воинах, отдавших жизнь для Победы в Великой Отечественной войне.

«И мы эту работу обязательно продолжим, в том числе и в таком роде действий. Популяризация их творчества никому не мешает, а, наоборот, является полезной», — сказал он на выступлении в доме Союза писателей России.

Первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский вместе с Медведевым приняли участие в гашении четырех марок, посвященных 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков — Константина Ваншенкина, Евгения Носова, Евгения Винокурова, Петра Тодоровского.

Накануне Медведев напомнил Европе судьбу гитлеровской Германии.

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