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Большинство россиян испытывают гордость за историю страны при посещении памятных мест

Треть россиян посещают исторически значимые объекты несколько раз в год
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Около трети россиян несколько раз в год посещают исторически значимые объекты. Один раз в год это делают 38% опрошенных, а раз в несколько лет — 24%. Лишь 8% россиян посещают такие места крайне редко. Это показало исследование социальной сети Одноклассники, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее значимыми местами россияне назвали парки и скверы, имеющие историческую ценность (41%), далее следуют мемориалы и архитектурные памятники (34%), а также исторические здания и сооружения (30%).

Исследование показало, что около 28% опрошенных посещают объекты из личного интереса для расширения кругозора, причем чаще всего это жители городов-миллионников. Еще 25% респондентов совершают там семейные прогулки. А праздники, такие как День Победы, становятся поводом для посещения у каждого четвертого россиянина. Почти половина опрошенных (49%) предпочитают посещать исторические точки вместе с семьей или близкими друзьями.

Отвечая на вопрос, какие чувства испытывают респонденты при посещении памятных мест, большинство признались, что ощущают гордость за историю и уважение к предкам (40%). Интересно, что мужчины чаще женщин испытывают интерес и любопытство. Остальные участники опроса отметили, что испытывают чувство благодарности и вдохновение.

Большинство россиян (89%) заинтересованы в познавательном контенте о памятных местах страны, в том числе в онлайн-формате. Особенно такую заинтересованность проявляет аудитория старше 55 лет. Кроме того, 49% опрошенных хотели бы посещать исторические объекты в других городах, но сейчас не имеют такой возможности. Эта проблема особенно актуальна для респондентов старше 45 лет (52%).

Основной причиной непосещения памятных мест пользователи называют недостаток времени, на который ссылаются 54% респондентов в возрасте от 25 до 44 лет. Половина опрошенных старше 55 лет указывали на физические ограничения. Тем не менее, 75% тех, кто редко или никогда не посещает памятные места, выразили желание делать это чаще.

Ранее аналитики выяснили, в каких контекстах россияне все чаще говорят о патриотизме.

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