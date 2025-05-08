В Нижегородской области женщина оказалась под колесами поезда, ее не спасли

В Нижегородской области женщина попала под товарный поезд. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на 508-м километре железной дороги, в Семенове. По словам собеседника, после аварии спасти пострадавшую не удалось. Ее личность неизвестна, на данный момент ее данные выясняют.

Ситуация повлияла на график движения составов. Отправление поезда, под который попала женщина, задержали на 15 минут. Остальные поезда следовали по расписанию.

До этого в Омской области под колеса состава попала 21-летняя девушка. Пострадавшая шла вдоль путей, но из-за наушников не услышала, что позади приближается поезд.

При этом машинист обратил внимание на человека на рельсах. Он подавал девушке сигналы и экстренно затормозил, но остановить поезд не удалось. В результате прибывшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

Ранее в Петербурге поезд сбил женщину, шедшую вдоль путей в наушниках.