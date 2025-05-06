Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омске поезд сбил 21-летнюю девушку в наушниках

В Омске девушка в наушниках попала под грузовой поезд
close
Управление на транспорте МВД России по СФО/VK

В Омской области транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования пешехода на железной дороге, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел на станции Стрела, 21-летняя девушка шла в наушниках вдоль железнодорожных путей и не услышала приближавшийся поезд. Машинист, заметив человека на рельсах, подавал специальные звуковые сигналы и применил экстренные торможение, но избежать столкновения не удалось.

Спасти пострадавшую медики не смогли, по факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае поезд сбил женщину, которая случайно оказалась на железнодорожных путях. Сотрудница станции Кадала принимала участие в субботнике, женщина вышла на железнодорожные пути и попала под поезд. От удара пострадавшая потеряла сознание, она госпитализирована, состояние девушки медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее две школьницы попали под электричку в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами