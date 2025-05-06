В Омске поезд сбил 21-летнюю девушку в наушниках

В Омске девушка в наушниках попала под грузовой поезд

В Омской области транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования пешехода на железной дороге, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел на станции Стрела, 21-летняя девушка шла в наушниках вдоль железнодорожных путей и не услышала приближавшийся поезд. Машинист, заметив человека на рельсах, подавал специальные звуковые сигналы и применил экстренные торможение, но избежать столкновения не удалось.

Спасти пострадавшую медики не смогли, по факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае поезд сбил женщину, которая случайно оказалась на железнодорожных путях. Сотрудница станции Кадала принимала участие в субботнике, женщина вышла на железнодорожные пути и попала под поезд. От удара пострадавшая потеряла сознание, она госпитализирована, состояние девушки медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее две школьницы попали под электричку в Казани.