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В Петербурге поезд сбил женщину, шедшую вдоль путей в наушниках

В Петербурге женщина попала под электричку, не услышав сигнала машиниста
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Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Электричка, следовавшая из Выборга в Петербург, сбила женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу в Telegram-канале.

35-летняя местная жительница попала под электричку, следовавшую из Выборга в Петербург, на перегоне Шувалово — Ланская 5 февраля около трех часов дня.

По предварительной информации, машинист заметил человека, идущего вдоль путей, применил экстренное торможение и подал специальный звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось. Поезд сбил женщину по касательной, спасти ее не удалось. По данным «Фонтанки», она шла в наушниках и не услышала электричку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Парголово 95-летний пенсионер попал под поезд. По версии правоохранителей, 95-летний пенсионер переходил пути на красный свет. При этом машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но это не помогло, и поезд сбил мужчину.

Ранее в России поезд сбил стадо краснокнижных антилоп.

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