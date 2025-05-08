Авиаперевозчик S7 стабилизировал перевозки в регионах РФ после ограничений на работу аэропортов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Крупнейший региональный перевозчик S7 практически вернулся к плановому выполнению рейсов в субъектах России», — поделился Кореняко.

Отмечается, что в региональных аэропортах еще есть задержки рейсов более чем на два часа.

По данным Росавиации, вылета рейсов из аэропортов Самары, Уфы и Екатеринбурга ожидают 2,2 тысячи человек. Это связано с поздним прибытием самолетов.

До этого Кореняко сообщал, что аэропорт Пулково снова разрешено использовать в качестве запасного аэродрома.

В Минтрансе РФ заявляли, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая. В данный момент московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают штатно. Однако утром в этих воздушных гаванях было задержано на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, отметили в министерстве.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за атаки дронов.