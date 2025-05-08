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В российском городе трехлетний ребенок наступил на люк и провалился в колодец

В Самаре трехлетний ребенок наступил на люк и провалился в колодец
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Telegram-канал Самара ДТП | samara.dtp.official

В Самаре маленький ребенок провалился в колодец и оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

Инцидент произошел на Молодогвардейской улице напротив заведения Coffee Bean. Трехлетний ребенок наступил на люк и провалился в него, оказавшись в колодце.

В результате малолетнего госпитализировали. Информации о его состоянии не поступало.

До этого в Самаре школьница провалилась в трехметровый колодец во время прогулки и не смогла выбраться сама. На помощь ей пришли спасатели, с помощью лестницы и альпинистского оборудования несовершеннолетнюю подняли на поверхность. Серьезных травм ребенок не получил, но был госпитализирован для обследования.

Ранее в Екатеринбурге ребенок провалился в канализационный люк.

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