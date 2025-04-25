В Екатеринбурге ребенок провалился в канализационный люк

В Екатеринбурге четырехлетняя девочка упала в канализационный люк

В Екатеринбурге спасли четырехлетнюю девочку, которая упала в люк. Об этом сообщает «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел на улице Индустрии, на Уралмаше. По данным Telegram-канала, ребенок гулял вместе с матерью и ехал рядом с ней на расстоянии метра, но в какой-то момент провалился в люк глубиной 2,5 метра.

Прохожие помогли вытащить девочку. По их словам, люк был открыт, какими-либо специальными лентами его не огородили.

«Палками уже мы закрыли, все они были в колодце», – сообщается в публикации.

Подобный случай произошел в Самаре, где девятилетняя девочка гуляла по территории заброшенного дома и упала в канализационный люк. Самостоятельно школьница выбраться не смогла, так как оказалась на глубине трех метров.

Ребенку помогли спасатели, они подняли ребенка на поверхность с помощью альпинистского оборудования. Девочку госпитализировали для обследования.

Ранее в Перми школьника по пояс засосало в глиняную яму в лесу.