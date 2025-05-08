В России заявили о готовности вернуть американское топливо с Запорожской АЭС

Россия готова вернуть Соединенным Штатам американское ядерное топливо, которое в настоящее время находится на Запорожской АЭС, заявил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Собственно, оно нам не нужно, но возникают организационные моменты и юридические. <...> Здесь очевидно потребуются определенные консультации. Время для них не настало, нужно политическое решение. Мы готовы его вернуть», — сказал Лихачев.

30 апреля Лихачев заявлял, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны российского руководства. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования, если получит политическое указание.

Однако в Москве ранее отмечали, что ЗАЭС находится под контролем России и ни Украине, ни другим странам станцию не передадут. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о малом запасе реакторного топлива на Запорожской АЭС.