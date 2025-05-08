Трехлетняя девочка выпила жидкость для очистки унитаза и попала в больницу

В Воронежской области трехлетняя девочка выпила жидкость для очистки унитаза

В Воронежской области маленькая девочка попала в больницу, выпив жидкость для очистки унитаза. Об этом сообщает «TV Губерния».

Инцидент произошел 30 апреля. Ребенок случайно выпил жидкость для очистки унитазов. Девочку экстренно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают специализированную помощь. Сейчас ее состояние оценивается как среднетяжелое, но уже наблюдается положительная динамика.

Медики отмечают особую опасность подобных отравлений, которые часто приводят к тяжелым химическим ожогам внутренних органов и требуют сложных хирургических вмешательств.

До этого в Петербурге мальчик попал в больницу, глотнув жидкости из аккумулятора холода. Ребенок в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее в Калмыкии ребенок отравился, перепутав бензин с лимонадом.