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В Петербурге мальчик попал в больницу, глотнув жидкости из аккумулятора холода

В Петербурге ребенок отравился жидкостью из аккумулятора холода
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Трехлетнего ребенка госпитализировали в Петербурге после отравления и судорог. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на Приморском шоссе, в Курортном районе. По информации издания, мальчик нашел аккумулятор холода и выпил из него немного жидкости. После этого он почувствовал недомогание, взрослые заметили у него судорожный приступ.

«Врачи диагностировали у него отравление, фебрильные судороги и пневмонию», – сообщается в публикации.

Сейчас ребенок в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.

В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге ребенка госпитализировали из детской студии местного театра с отравлением. Его госпитализировали с острым отравлением веществом психотропного воздействия, состояние пациента медики оценили как тяжелое.

Как рассказал сам школьник, за некоторое время до произошедшего он выпил капсулу препарата.

Ранее в Калмыкии ребенок отравился, перепутав бензин с лимонадом.

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