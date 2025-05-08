РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах из-за ограничений полетов

РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах из-за ограничений авиасообщения, сообщает Telegram-канал компании.

На данный момент дополнительные вагоны включены в составы по направлениям Москва – Санкт-Петербург – Москва, Адлер – Москва, Казань – Москва, Нижний Новгород – Москва.

«В целом с 7 по 12 мая пассажирам дополнительно предложено около 5 тысяч мест», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что внимательно следят за спросом на перевозки.

Росавиация ожидает стабилизации ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний на фоне улучшения ситуации с расписанием рейсов в аэропортах московского региона.

8 мая стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в Россию с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум. Источник в туристической индустрии заявил, что решение связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах — перенесены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее российских туристов заселили в пятизвездочный отель в Турции из-за задержки рейсов.