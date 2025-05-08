Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области задержали главного борца с коррупцией и его коллегу

Ura.ru: борца с коррупцией Храмкова заподозрили в крышевании золотодобытчиков
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Невьянске Свердловской области задержали начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции местного ОМВД Алексея Храмкова. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники.

По словам источника, силовика подозревают в причастности к покровительству нелегальным операциям в сфере золотодобычи.

Как пояснил собеседник агентства, в районе действует значительное число золотодобывающих предприятий, деятельность которых требует официальных разрешений. Следствие предполагает, что Храмков вместе со своими подчиненными мог наладить схему, при которой предприниматели были вынуждены вступать с ними в неформальные договоренности.

Оперативные действия, по данным издания, провели 5 или 6 мая. Вместе с Храмковым также задержали еще одного сотрудника отдела. УФСБ по Свердловской области комментировать произошедшее отказалось, но в ближайшее время ожидается официальный ответ от регионального следственного управления.

Ранее суд продлил арест задержанному за взятки экс-директору филиала РАНХиГС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами