В Свердловской области задержали главного борца с коррупцией и его коллегу

В Невьянске Свердловской области задержали начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции местного ОМВД Алексея Храмкова. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники.

По словам источника, силовика подозревают в причастности к покровительству нелегальным операциям в сфере золотодобычи.

Как пояснил собеседник агентства, в районе действует значительное число золотодобывающих предприятий, деятельность которых требует официальных разрешений. Следствие предполагает, что Храмков вместе со своими подчиненными мог наладить схему, при которой предприниматели были вынуждены вступать с ними в неформальные договоренности.

Оперативные действия, по данным издания, провели 5 или 6 мая. Вместе с Храмковым также задержали еще одного сотрудника отдела. УФСБ по Свердловской области комментировать произошедшее отказалось, но в ближайшее время ожидается официальный ответ от регионального следственного управления.

Ранее суд продлил арест задержанному за взятки экс-директору филиала РАНХиГС.