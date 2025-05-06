Суд продлил арест задержанному за взятки экс-директору филиала РАНХиГС

Суд продлил арест задержанному по делу о получении взяток бывшему директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александру Парамонову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Московским районным судом Парамонову продлен срок содержания под стражей по 9 июля 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении директора филиала РАНХиГС и его подчиненных по статье о взятке в особо крупном размере.

По предварительным данным, директор филиала собрал и возглавил преступную группу, включающую сотрудников филиала, для получения взяток с жителей Нижегородской области за поступление абитуриентов в учебные заведения, а также проставление оценок студентам и выдачу дипломов без обучения.

Ранее бывший борец с коррупцией в Брянске получил срок за взятку.