Аэропорт Пулково вновь разрешили использовать в качестве запасного

Аэропорт Пулково снова разрешено использовать в качестве запасного аэродрома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения в отношении петербургской воздушной гавани отменили из-за стабилизации с расписанием рейсов в аэропортах Москвы. Кроме того, российские авиавласти ожидают улучшения обстановки с рейсами иностранных авиакомпаний, включая Turkish Airlines.

До этого в Минтрансе РФ заявляли, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая. В данный момент московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают штатно. Однако утром в этих воздушных гаванях было задержано на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что пассажиры застряли в самолете в Пулково из-за нехватки трапов и автобусов.