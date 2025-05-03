Пьяный ревнивец разбил пивной бокал о голову возлюбленной в российском селе

В Ульяновской области пьяный мужчина приревновал возлюбленную и разбил ей пивной бокал о голову. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 1 мая вечером в селе Богдашкино. Предварительно, 40-летняя местная жительница подверглась нападению со стороны своего 49-летнего сожителя. Мужчина, не имеющий работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, во время совместного распития алкоголя устроил ссору на почве ревности.

В ходе конфликта подозреваемый схватил стеклянный пивной бокал и нанес избраннице два удара по голове, в результате чего сосуд разбился. Одновременно он высказывал в ее адрес угрозы физического устранения. Пострадавшая получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.

Участковый уполномоченный оперативно задержал злоумышленника и доставил его в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее судимый россиянин из-за ревности ударил жену, выгнал ее из дома и угрожал шилом соседке.