В Хакасии мужчина заподозрил супругу в неверности и сломал ей ребра

В Хакасии женщина получила переломы ребер после ссоры с мужем

Жителя Абакана будут судить за нападение на супругу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, в день инцидента 36-летний мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. С порога он стал обвинять жену в изменах, и из ревности стал ее избивать, сломав несколько ребер.

«В результате умышленных преступных действий обвиняемого потерпевшей были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого в Ульяновской области мужчина из ревности разбил о голову возлюбленной пивной бокал. Ссору на почве ревности местный житель устроил во время распития алкоголя, по голове женщину он ударил дважды.

Ранее судимый россиянин из-за ревности ударил жену, выгнал ее из дома и угрожал шилом соседке.