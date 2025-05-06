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В Петербурге учащиеся обвинили преподавателя училища в домогательствах

Осторожно, новости: в Петербурге студентки обвинили педагога в домогательствах
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Depositphotos

В Петербурге студентки художественного училища рассказали о домогательствах со стороны 50-летнего преподавателя. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказала одна из учащихся, с педагогом она познакомилась до поступления, когда ей было 16 лет. Девушка готовилась ко вступительным экзаменам в его мастерской, но после занятий нередко оставалась, так как мужчина рассказывал интересные вещи.

Студентка добавила, что преподаватель звал ее в бар и делал комплименты.

«Бывало, он подвозил меня на своей машине до метро, и, как я думала, «по-отцовски» обнимал каждый раз, когда я уходила», – рассказала девушка.

Уже после поступления учащаяся пришла поблагодарить педагога, тот предложил посмотреть мастерскую. Внутри он якобы стал приставать к ней, но, заметив ступор и отстраненность студентки, извинился и засмеялся.

По словам других студенток, им преподаватель также оказывал знаки внимания. Сам педагог заявил, что обвинения – «полная ерунда».

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