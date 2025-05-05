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Российский «психолог» с фейковым дипломом домогался клиентки на сессии

Mash: в Нижнем Новгороде клиентка обвинила психолога в домогательствах
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Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде клиентка обвинила в домогательствах «психолога» с фейковым дипломом и накрученными отзывами. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел во время терапевтических сессий, которые пациентка посещала для того, чтобы справиться с тревожностью и зависимостью. По ее словам, психолог Андрей Удалов с идеальным рейтингом на сайтах с отзывами делал консультации все дороже, но при этом состояние девушки не улучшалось, а становилось лишь хуже.

На одной из сессий он поцеловал ее и предложил завершать так каждую встречу, а позже приглашал на совместные распития алкоголя с ним и его другом. Девушка заподозрила неладное. Она нашла по фотографии и связалась с одной из «клиенток», которая оставила «психологу» положительный отзыв и якобы даже смогла забеременеть благодаря его помощи, однако оказалось, что та вообще не знает, кто такой Удалов. Предположительно, ее фото было могло быть использовано для накрутки фальшивых отзывов.

Проверка показала, что диплом специалиста является поддельным, а отзывы на его профиле – фальшивые: использованы стоковые фото и вымышленные имена. Во время тестового визита журналиста Удалов рассказывал о своей личной жизни и предложил в следующий раз попробовать телесные практики.

Ранее подмосковный экстрасенс домогался клиентки во время гипноза для «поднятия женской энергии».

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