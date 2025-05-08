На Западе Москвы произошел взрыв

«360 ЧП»: в районе Солнцево в Москве произошел взрыв на электроподстанции

На западе столицы, в районе Солнцево, произошел взрыв на электроподстанции. По данным Telegram-канала «360 ЧП», инцидент сопровождался выбросом дыма, а ударной волной выбило дверь объекта.

«Предварительно, людей на территории подстанции не было. В одном из близлежащих домов отключилось электричество», — сообщил собеседник.

Напомним, в ночь на 5 мая взрыв с последующим возгоранием произошел в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Причиной послужила утечка газа.

Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров.

По разным данным, в результате взрыва пострадали от пяти до 18 человек. На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее из квартир в доме в Москве, где произошел взрыв, пропали деньги и техника.