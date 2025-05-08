Женатому на украинке жителю Москвы предъявили обвинение в госизмене

В Москве 50-летнему таксисту, который состоит в браке с уроженкой Украины, предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

18 марта силовики задержали мужчину по обвинению в «мелком хулиганстве» и арестовали на 15 суток. На протяжении полутора месяцев арест продлевался по различным административным правонарушениям.

В конце апреля таксисту предъявили обвинение в госизмене и арестовали уже по уголовной статье. Обстоятельства дела засекречены.

По данным «Осторожно, новости», арестованный мужчина женат на украинке, жительнице Кривого Рога. До 2022 года они оба находились в Москве, но после начала специальной военной операции (СВО) женщина могла покинуть Россию. В ее социальных сетях можно найти изображения в поддержку Украины.

До этого сотрудники СК предъявили обвинения в государственной измене мужчине, который был задержан за мелкое хулиганство. Из документов следовало, что его задержали за использование нецензурной брани в общественном месте. Задержанному избрали меру пресечения в виде 10 суток ареста, который впоследствии был продлен дважды. В ходе отбывания одного из наказаний в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее ростовского школьника задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы.