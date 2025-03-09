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Задержанного за хулиганство в Москве обвинили в госизмене

ТАСС: в Москве мужчину обвинили в госизмене после ареста за хулиганство
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Shutterstock

Следователи предъявили обвинения в государственной измене мужчине, который был задержан за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Афимин В. В., находясь в общественном месте во дворе жилого дома в Москве, выражался нецензурной бранью, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — говорится в решении суда.

Из документов следует, что мужчину задержали сотрудники полиции. В суде он свою вину признал, после чего ему избрали меру пресечения в виде 10 суток ареста. Впоследствии обвиняемый еще дважды привлекался к ответственности за аналогичный проступок, говорится в документах.

Во время отбывания очередного ареста в отношении Афимина возбудили уголовное дело о госизмене. Подробности дела не уточняются.

В конце февраля в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя региона, который, находясь в Грузии, спонсировал украинскую армию. По версии следствия, подозреваемый с февраля по август 2023 года переводил деньги гражданину Украины, который активно сотрудничал с командованием украинских воинских формирований.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

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