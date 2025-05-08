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Жестоко избитого мужчину обнаружили на улице в Казани

KazanFirst: в Казани на улице обнаружили жестоко избитого мужчину
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Казани на улице обнаружили мужчину с тяжелыми травмами. Об этом со ссылкой на источник сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел 5 мая возле дома на улице 1-я Вольная. Прохожие обнаружили 47-летнего местного жителя без сознания с признаками тяжелых побоев. Мужчину без сознания в состоянии травматического шока экстренно доставили в больницу.

Врачи зафиксировали у пострадавшего множественные травмы: кровоизлияние в мозг, переломы лопаток и ребер, черепно-мозговую травму и пневмоторакс. Личности нападавших и мотивы преступления на данный момент неизвестны.

До этого житель Астрахани наказал избиением 19-летнюю сестру за якобы позднее возвращение домой. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге 15-летнему подростку проломили череп во время драки.

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