Житель Астрахани наказал избиением 19-летнюю сестру за якобы позднее возвращение домой

В Астрахани брат жестоко избил сестру из-за позднего возвращения домой, сообщает УМВД России по Астраханской области.

Недавно 19-летняя девушка обратилась в медицинское учреждение с телесными повреждениями в области лица. Она объяснила, что после учебы пошла на прогулку со своим молодым человеком и вернулась домой около девяти часов вечера. На вопрос матери о причинах позднего возвращения домой дочь ответила, что проводила время с подругами.

К их разговору присоединился 30-летний брат. Он захотел проверить телефон младшей сестры, на что она ответила отказом. Тогда мужчина несколько раз ударил девушку по лицу, а затем взял за волосы и нанес еще несколько ударов в область живота. Мать попросила сына остановиться, но он не реагировал, пока у жертвы не пошла кровь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее россиянин избил дочь за то, что та пела и мешала ему смотреть телевизор.