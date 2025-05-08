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Пьяный мужчина попытался пообщаться с Зеленским в центре Киева

«Страна.ua»: нетрезвый мужчина попытался подойти к Зеленскому в Киеве
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Stephanie Lecocq/Reuters

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения предпринял попытку приблизиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в центре Киева, но его отогнала охрана. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Пьяный мужчина пытался подойти к Зеленскому на Крещатике, но его отогнала охрана», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, прохожие сделали мужчине замечание, что это президент, на что желавший пообщаться с главой украинского государства ответил, что является депутатом.

«Страна.ua» уточняет, что Зеленский записывал в центре Киева поздравление ко Дню Победы во Второй мировой войне.

При этом следует напомнить, что на Украине в настоящее время День Победы не отмечают 9 мая, там предпочитают переходить на европейский манер и праздновать день памяти и скорби 8 мая. В феврале 2023 года в Верховной раде призвали отменить на Украине празднование 8 Марта, Первомая и Дня Победы.

Как рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, Киев полностью отказался от всей символики, которая связана с празднованием Дня Победы.

Ранее Зеленский заявил о «справедливости» атак ВСУ на Россию перед 9 Мая.

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