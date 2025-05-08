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В Домодедово опровергли информацию о загруженности московских аэропортов

Аэропорт Домодедово опроверг данные о массовых скоплениях пассажиров
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, информация о массовом скоплении пассажиров не соответствует действительности. Об этом говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

В публикации говорится, что ситуация стабильная.

«На данный момент не зафиксировано массовых отклонений от расписания. Отдельные изменения, отображающиеся на табло, связаны с поэтапным восстановлением графика полетов», — говорится в сообщении.

Представители авиагавани подчеркнули, что поток пассажиров распределяется равномерно по всем зонам терминала, скоплений и очередей не наблюдается. Отмечается, что сотрудники работают по актуальным графикам, которые позволяют обеспечивать бесперебойную помощь пассажирам.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на источники писал, что сотрудников аэропортов Москвы предупредили о высокой рабочей нагрузке с 7 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

Журналисты утверждают, что рост нагрузки и вероятность длительных задержек во Внуково и Шереметьево, в частности, связаны с прибытием в российскую столицу лидеров более 20 иностранных государств.

Ранее сообщалось, что на парад Победы в Москве 7 и 9 мая перекроют центральные дороги, включая МКАД.

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