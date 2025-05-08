В Кузбассе мужчину задержали за призывы к терроризму и поддержке ВСУ

В Кемеровской области ФСБ задержала мужчину за призывы к терроризму

В Киселевске Кемеровской области задержали мужчину за призывы к терроризму и поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Кузбасс без экстремизма».

«‎Силовиками установлено, что мужчина, на проукраинских Telegram-каналах, публично призывал вооруженные силы Украины к нанесению ракетного удара по Красной площади 9 мая», — пишет канал.

По его данным, житель Кемеровской области в соцсетях призывал к санкциям в отношении России, а также к экстремистским действиям.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства дела для привлечения его к ответственности.

6 мая сообщалось, что в Крыму задержали местного жителя за призывы к уничтожению Крымского моста. В отношении мужчины возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием интернета.

В конце апреля стало известно, что уголовное дело о государственной измене, возбужденное в отношении сотрудничавшего с украинскими специальными службами жителя Керчи в Республике Крым, передали на рассмотрение в суд. По данным ведомства, 29-летний мужчина по заданию разведки Украины собирал информацию о военных и инфраструктурных объектах на полуострове. В свою очередь, Киев использовал эти сведения при нанесении ракетных ударов по Крыму.

Ранее жительницу Хабаровского края осудили на 15 лет за государственную измену.