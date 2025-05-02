Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое человек не выжили, отравившись угарным газом в Воронеже

В Воронеже три человека отравились угарным газом и не выжили
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Воронеже трое жителей дома отравились угарным газом и не выжили. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 30 апреля в доме на улице Депутатской в Советском районе. Предварительно, трое человек в возрасте от 54 до 62 лет не выжили в результате отравления угарным газом. В квартирах, где они находились, использовался водяной проточный газовый нагреватель, подключенный к единому газопроводу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следственные органы СК РФ по Воронежской области квалифицировали произошедшее по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и назначены судебные экспертизы. Допрошены свидетели, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Ульяновске семья с маленькими детьми отравилась угарным газом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами