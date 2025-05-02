Трое человек не выжили, отравившись угарным газом в Воронеже

В Воронеже три человека отравились угарным газом и не выжили

В Воронеже трое жителей дома отравились угарным газом и не выжили. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 30 апреля в доме на улице Депутатской в Советском районе. Предварительно, трое человек в возрасте от 54 до 62 лет не выжили в результате отравления угарным газом. В квартирах, где они находились, использовался водяной проточный газовый нагреватель, подключенный к единому газопроводу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следственные органы СК РФ по Воронежской области квалифицировали произошедшее по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и назначены судебные экспертизы. Допрошены свидетели, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Ульяновске семья с маленькими детьми отравилась угарным газом.