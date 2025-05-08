Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Нарвы не беспокоится из-за концерта в честь Дня Победы в соседнем Ивангороде

Мэр Нарвы Райк: концерт 9 мая в Ивангороде – внутреннее дело России
close
Телеграм-канал «Админка Ленобласти»

Мэр эстонской Нарвы Катри Райк заявила, что проведение концерта в соседнем Ивангороде (Россия) в честь Дня Победы является внутренним делом России и не вызывает у нее беспокойства. Об этом сообщает эстонское телерадиовещательная компания ERR.

«Концерт в Ивангороде – это внутреннее дело России. Мы делаем на своей земле то, что считаем правильным. То же самое делает и Россия», – подчеркнула Райк.

Она отметила, что 9 мая Нарва традиционно находится в центре внимания, и мероприятия проводятся по обе стороны границы.

Райк призвала воздержаться от проявления агрессии, подчеркнув, что люди могут посетить мероприятия как в Нарве, так и в Ивангороде. По ее мнению, это является проявлением демократии и свободы выбора.

30 апреля для проведения учений по борьбе с нелегальными мигрантами руководство Эстонии закрыло границу с РФ у Нарвы. Погранпереход был открыт через три дня. Эстонские СМИ сообщали, что к тому времени на пропускных пунктах образовались большие пробки.

Ранее стало известно, что Эстония планирует создать военную базу в Нарве.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами