Мэр Нарвы не беспокоится из-за концерта в честь Дня Победы в соседнем Ивангороде

Мэр эстонской Нарвы Катри Райк заявила, что проведение концерта в соседнем Ивангороде (Россия) в честь Дня Победы является внутренним делом России и не вызывает у нее беспокойства. Об этом сообщает эстонское телерадиовещательная компания ERR.

«Концерт в Ивангороде – это внутреннее дело России. Мы делаем на своей земле то, что считаем правильным. То же самое делает и Россия», – подчеркнула Райк.

Она отметила, что 9 мая Нарва традиционно находится в центре внимания, и мероприятия проводятся по обе стороны границы.

Райк призвала воздержаться от проявления агрессии, подчеркнув, что люди могут посетить мероприятия как в Нарве, так и в Ивангороде. По ее мнению, это является проявлением демократии и свободы выбора.

30 апреля для проведения учений по борьбе с нелегальными мигрантами руководство Эстонии закрыло границу с РФ у Нарвы. Погранпереход был открыт через три дня. Эстонские СМИ сообщали, что к тому времени на пропускных пунктах образовались большие пробки.

Ранее стало известно, что Эстония планирует создать военную базу в Нарве.