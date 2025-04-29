Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эстония на несколько дней закроет границу с Россией

Эстония закроет границу с РФ у Нарвы из-за учений по борьбе с мигрантами
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Эстония закроет границу с Россией у Нарвы из-за учений по борьбе с мигрантами-нелегалами. Об этом сообщает национальное гостелерадио ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

«Для нас важно, чтобы в нашем распоряжении был пограничный пункт. Сегодня мы начали наши учения таким образом, чтобы на учебных объектах уже отрабатывались небольшие мероприятия по охране объектов. Мы отрабатываем противодействие проникновению в приграничную зону на дорогах», — объяснил руководитель учений Департамента полиции и погранохраны Индрек Пюви.

Сценарий учений предполагает, что напротив Нарвы располагается большое количество мигрантов, которые собираются проникнуть на эстонскую территорию нелегально, в связи с чем обостряется миграционный кризис.

До этого телеканал TVP сообщил о том, что польские власти намерены создать минные поля на восточной границе государства в рамках плана укрепления границы «Восточный щит».

Ранее сообщалось, что Польша не поддержит предложения Евросоюза о релокации мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами