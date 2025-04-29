Эстония на несколько дней закроет границу с Россией

Эстония закроет границу с РФ у Нарвы из-за учений по борьбе с мигрантами

Эстония закроет границу с Россией у Нарвы из-за учений по борьбе с мигрантами-нелегалами. Об этом сообщает национальное гостелерадио ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

«Для нас важно, чтобы в нашем распоряжении был пограничный пункт. Сегодня мы начали наши учения таким образом, чтобы на учебных объектах уже отрабатывались небольшие мероприятия по охране объектов. Мы отрабатываем противодействие проникновению в приграничную зону на дорогах», — объяснил руководитель учений Департамента полиции и погранохраны Индрек Пюви.

Сценарий учений предполагает, что напротив Нарвы располагается большое количество мигрантов, которые собираются проникнуть на эстонскую территорию нелегально, в связи с чем обостряется миграционный кризис.

До этого телеканал TVP сообщил о том, что польские власти намерены создать минные поля на восточной границе государства в рамках плана укрепления границы «Восточный щит».

Ранее сообщалось, что Польша не поддержит предложения Евросоюза о релокации мигрантов.