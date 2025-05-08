Осужденные за экстремизм белорусы не попадут под амнистию

МВД: амнистия в Белоруссии не коснется осужденных за экстремизм и терроризм

На осужденных за экстремизм и терроризм белорусов не распространяется закон об амнистии, подписанный президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил начальник управления департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД Андрей Мирук, передает ТАСС.

Мирук рассказал, что процесс амнистии будет осуществляться в течение шести месяцев. Она будет применяться только к лицам, имеющим положительную характеристику в период отбывания наказания.

Закон не распространяется на ранее амнистированных, вновь совершивших умышленное преступление, не возместивших причиненный вред, допустивших особо опасный рецидив преступлений, а также на «причастных к экстремистской или террористической деятельности, осужденных на пожизненное лишение свободы, подчеркнул начальник управления ДИН.

В исправительных учреждениях республики создаются спецкомиссии для рассмотрения вопросов применения амнистии. Результаты будут доведены индивидуально каждому осужденному под роспись, добавил он.

7 мая Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Амнистия затронет около 8 тыс. осужденных.

Пресс-служба белорусского президента также сообщала о решении помиловать 42 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности.

Ранее в Белоруссии заявили о сокращении числа заключенных в тюрьмах.