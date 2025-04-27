В Белоруссии заявили о сокращении числа заключенных в тюрьмах

Крутой: число заключенных в тюрьмах Белоруссии за 30 лет сократилось в два раза

За последние 30 лет число заключенных в тюрьмах Белоруссии сократилось в два раза. Об этом заявил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

Глава администрации отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки подготовить законопроект об амнистии. По его словам, решение было принято на фоне 80-летия Победы.

«Президент попросил те 20 тысяч человек, которые сегодня содержатся (в тюрьмах. — «Газета.Ru»), еще раз проанализировать по категориям преступлений, которые они совершили, по тяжести и, естественно, в первую очередь уделить внимание уязвимым категориям», — сказал Крутой.

Чиновник добавил, что амнистия может коснуться 8–9 тысяч человек. Крутой подчеркнул, что это «очень серьезная цель».

24 апреля в пресс-службе Лукашенко сообщили, что к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Белоруссии планируют амнистировать почти 8 тысяч осужденных. В частности, предлагается ранее несудимым лицам, достигшим 70-летнего возраста, и осужденным на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким.

Ранее стало известно, что в Кремле не обсуждают возможность проведения амнистии к 9 мая.