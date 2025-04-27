Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили о сокращении числа заключенных в тюрьмах

Крутой: число заключенных в тюрьмах Белоруссии за 30 лет сократилось в два раза
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

За последние 30 лет число заключенных в тюрьмах Белоруссии сократилось в два раза. Об этом заявил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

Глава администрации отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки подготовить законопроект об амнистии. По его словам, решение было принято на фоне 80-летия Победы.

«Президент попросил те 20 тысяч человек, которые сегодня содержатся (в тюрьмах. — «Газета.Ru»), еще раз проанализировать по категориям преступлений, которые они совершили, по тяжести и, естественно, в первую очередь уделить внимание уязвимым категориям», — сказал Крутой.

Чиновник добавил, что амнистия может коснуться 8–9 тысяч человек. Крутой подчеркнул, что это «очень серьезная цель».

24 апреля в пресс-службе Лукашенко сообщили, что к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Белоруссии планируют амнистировать почти 8 тысяч осужденных. В частности, предлагается ранее несудимым лицам, достигшим 70-летнего возраста, и осужденным на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким.

Ранее стало известно, что в Кремле не обсуждают возможность проведения амнистии к 9 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами