В Оренбургской области объявили ракетную опасность

В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатора региона Евгений Солнцев.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Губернатор призвал жителей быть бдительными.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки над регионами были уничтожены 524 дрона Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее очевидцы сообщили о работе ПВО в Липецкой области.