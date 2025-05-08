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Очевидцы сообщили о работе ПВО в Липецкой области

SHOT: очевидцы сообщили о взрыве в Липецкой области
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Olga Sokolova/Global Look Press

Очевидцы сообщили о взрыве в Липецкой области, предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Перед этим (взрывом) в небе был слышен звук мотора. В области сработала сирена воздушной опасности. Предварительно, система ПВО сбила украинский БПЛА», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате вражеской атаки на данный момент нет. На территории региона действует угроза опасности атаки БПЛА.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

В Кремле заявили, что Киев этими атаками демонстрирует свою склонность к террористическим действиям.

Ранее в Подмосковье задействовали вертолет для ликвидации беспилотника ВСУ.

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