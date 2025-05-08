В Госдуме напомнили, кому повысят пенсии до конца года

Член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб напомнила о предстоящей индексации выплат для военных пенсионеров. Ее слова приводит РИА Новости.

«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — сказала она.

Индексация касается всех пенсионеров силовых структур, добавила депутат.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что пенсионеры продолжают беднеть, несмотря на индексацию. Он предложил пересмотреть сам подход к начислению пенсии, а также механизм ее индексации. Минимальная пенсия не должна быть ниже стоимости потребительской корзины.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что в этом году некоторые россияне имеют право на социальную доплату к пенсии. Рассчитывать на нее можно, если совокупная сумма пенсионных выплат и положенных законом мер поддержки остается ниже установленного прожиточного минимума.

Ранее россияне ответили, будут ли они работать на пенсии.