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В Госдуме напомнили, кому повысят пенсии до конца года

Депутат Бессараб: военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 4,5 % в октябре
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб напомнила о предстоящей индексации выплат для военных пенсионеров. Ее слова приводит РИА Новости.

«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — сказала она.

Индексация касается всех пенсионеров силовых структур, добавила депутат.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что пенсионеры продолжают беднеть, несмотря на индексацию. Он предложил пересмотреть сам подход к начислению пенсии, а также механизм ее индексации. Минимальная пенсия не должна быть ниже стоимости потребительской корзины.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что в этом году некоторые россияне имеют право на социальную доплату к пенсии. Рассчитывать на нее можно, если совокупная сумма пенсионных выплат и положенных законом мер поддержки остается ниже установленного прожиточного минимума.

Ранее россияне ответили, будут ли они работать на пенсии.

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