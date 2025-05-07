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Россияне ответили, будут ли они работать на пенсии

«КП»: 35% россиян планируют продолжать работать на пенсии
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Треть (35%) россиян собираются продолжать работать на пенсии, чтобы поддерживать уровень жизни или продолжать быть частью рабочего процесса, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,4 тыс. человек.

Еще около 13% опрошенных сообщили, что уже работают, хотя являются пенсионерами.

«12-й год получаю пенсию. Работаю. Почти пять лет назад ушла с основной работы, устроилась неофициально, подрабатываю. Хочется сохранить качество жизни», — поделилась одна из участниц опроса.

При этом почти половина — 49% — заявили, что планируют отдыхать на пенсии и уделять время себе, например, путешествовать. Еще 3% респондентов выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что не могут заранее спланировать свое решение.

«Откуда же я знаю, что я буду делать на пенсии, мне до нее еще 20 лет», — написал участник опроса.

Накануне данные Росстата показали, что средняя продолжительность трудовой деятельности после назначения пенсии по итогам 2024 года достигла рекордных 8,2 года. Соответствующую статистику начали публиковать в 2011 году. Тогда продолжительность трудового стажа после выхода на пенсию составляла шесть лет. В 2022-м показатель увеличился до 7,47 года.

Ранее был назван средний размер пенсии в России.

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