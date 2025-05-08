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В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии

Миронов: пенсионеры продолжают беднеть, несмотря на индексацию
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Рост пенсий в РФ отстает от темпов увеличения цен и зарплат, индексацию необходимо проводить раз в квартал. Об этом заявил «360.ru» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Пенсионеры продолжают беднеть, несмотря на индексацию. Так называемый коэффициент замещения утраченного заработка постоянно снижается и сейчас уже составляет 18% вместо рекомендуемых 40%», — сказал он.

Миронов призвал пересмотреть сам подход к начислению пенсии, а также механизм ее индексации. Он уверен, что минимальная пенсия не должать быть ниже стоимости потребительской корзины, которую также необходимо расширить.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что в этом году некоторые россияне имеют право на социальную доплату к пенсии. Рассчитывать на нее можно, если совокупная сумма пенсионных выплат и положенных законом мер поддержки остается ниже установленного прожиточного минимума.

Ранее в Соцфонде сообщили, что средний размер пенсии в России составляет 23 тысячи рублей.

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